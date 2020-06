Kärntner tötet zwei Frauen und begeht Selbstmord

Ein 60 Jahre alter Kärntner hat am Samstag kurz hintereinander zwei Frauen getötet. Anschließend flüchtete er über die italienische Grenze, in Tarvis erschoss sich selbst. Das bestätigte die italienische Polizei. Es dürfte sich um eine Beziehungstat gehandelt haben. Das erste Opfer war eine 62 Jahre alte Frau aus Wernberg. Es soll sich um die Ex-Frau des Täters handeln.

Die Frau wurde in der Früh erschlagen, die Tatwaffe dürfte eine Axt gewesen sein. Nach der Bluttat setzte sich der Mann ins Auto und fuhr nach Drobollach am Faaker See. Dort erschoss er gegen 8.30 Uhr eine 56 Jahre alte Frau auf offener Straße. Bei diesem Opfer soll es sich um seine Freundin gehandelt haben. Ein Kind musste mitansehen, wie die Frau von einem Projektil getroffen wurde, zusammenbrach und am Gehsteig liegen blieb.