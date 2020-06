Ahmadinejad will wieder iranischer Präsident sein

Der ehemalige iranische Präsident und Hardliner Mahmoud Ahmadinejad will bei der Präsidentenwahl 2021 wieder kandieren. Das gab sein Parteifreund Esfandiar Abdollahi am Samstag bekannt. Demnach könnten frühere Kollegen Ahmadinejads, die nach der Wahl wieder im Parlament säßen, den Weg für eine erneute Kandidatur ebnen.

Die Bedingung für eine Kandidatur wäre aber die Gewissheit, dass er nicht wieder wie 2017 vom Wahlgremium abgelehnt werde, so Abdollahi laut Webportal der Tageszeitung „Etemad“. Während seiner achtjährigen Amtszeit von 2005 bis 2013 war Ahmadinejad zuerst der Liebling des Klerus, der Hardliner und der Konservativen im Parlament sowie von Teilen der Justiz. Gegen Ende seiner Amtszeit kamen aber immer mehr Zweifel an seiner Politik auf. Sein Atomkurs führte zu zahlreichen Sanktionen gegen das Land und folglich in eine Wirtschaftskrise.