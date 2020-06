Leader Bielefeld in 2. deutscher Liga gegen Nürnberg nur 1:1

Leader Arminia Bielefeld hat sich am Samstag in der 30. Runde der 2. Deutschen Fußball-Bundesliga mit einem Heim-1:1 gegen den 1. FC Nürnberg begnügen müssen. Bei den Gastgebern fehlte der Österreicher Manuel Prietl gelb-gesperrt, Georg Margreitter spielte bei den Gästen durch. Verfolger VfB Stuttgart hat am Sonntag daheim gegen VfL Osnabrück die Chance, auf drei Punkte an Bielefeld heranzukommen.