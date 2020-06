Innsbruck –Es kommt leider immer wieder vor. Ein zurückgezogen lebender Mensch stirbt in seiner Wohnung oder seinem Haus, und die Nachbarn bemerken erst nach Wochen oder manchmal auch Monaten, dass etwas nicht stimmen kann. Manchmal ist es der Stapel Post vor der Tür, der den Verdacht aufkommen lässt. Manchmal ist es auch starker Verwesungsgeruch, wie in einem Fall in Innsbruck.