Tödlicher Unfall nach Forstarbeiten in Niederösterreich

Ein 85-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag in Niederösterreich mit einem Traktor tödlich verunglückt, nachdem er sich zuvor bei Forstarbeiten verletzt hatte. In einem Waldstück bei Schwarzenbach an der Pielach (Bezirk Sankt Pölten-Land) hatte er sich laut Polizei mit einer Motorsäge Verletzungen zugezogen und wollte danach offensichtlich so rasch wie möglich nach Hause fahren.