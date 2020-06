Videos zeigen Venezuelas Oppositionsführer Guaidó in Caracas

Nach tagelanger Verwirrung um seinen Aufenthaltsort ist Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaidó offenbar wieder aufgetaucht. Mitarbeiter des selbst ernannten Übergangspräsidenten verbreiteten am Samstag Videos, auf denen Guaidó in der Hauptstadt Caracas zu sehen ist. „Sie sind diejenigen, die sich verstecken“, sagt Guaidó über Präsident Nicolás Maduro und andere Beamte. „Ich zeige mein Gesicht.“

Guaidó trägt in dem Video Maske und Handschuhe zum Schutz gegen das Coronavirus und unterhält sich mit Autofahrern, an deren Fahrzeugen er entlang geht. Wann und wo die Aufnahmen gemacht wurden, geht aus den Videos aber nicht hervor.

Zwischen Venezuela und Frankreich war in den vergangenen Tagen ein diplomatischer Streit um den Aufenthaltsort Guaidós entbrannt. Nach Angaben des Außenministers des südamerikanischen Landes soll Guaidó Zuflucht in der französischen Botschaft in Caracas gesucht haben, was Paris umgehend dementierte. Der Oppositionspolitiker befinde sich nicht auf dem Botschaftsgelände, sagte eine Sprecherin des französischen Außenministeriums am Freitag. Dies sei der Regierung in Caracas „mehrfach bestätigt“ worden.