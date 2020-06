Vierecke, Hütchen und gute Laune beim Training der Swarco Raiders

Innsbruck – Am Donnerstagabend kommen Autos im Minutentakt zum Sieglanger Fußballfeld. Vorwiegend Mütter parken ihren fahrbaren Untersatz neben den Containern, springen kurz raus, grüßen und schnappen sich ihre verschwitzten Kinder nach deren Football-Einheiten. Das Schauspiel wiederholt sich fast zu jeder vollen Stunde. Klingt nach Platzproblemen am und abseits des Rasens – dem ist aber nicht so. Bei den Swarco Raiders ist alles genau durchgetaktet. Zeitlich wie auch am Trainingsplatz selbst: Den Rasen zieren etliche weiße Vierecke, manche sind mit kleinen, roten Hütchen zusätzlich markiert und in jedem Eck des Areals trainieren Coaches mit ihren Kleingruppen.