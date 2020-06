Die Jungen spielen groß auf: Frischzellenkur in der Tiroler Landesliga

Innsbruck – Weniger Teams, weniger Legionäre. Der Start in die Tiroler Tennisliga erfolgte, Corona-bedingt, verspätet, aber unter völlig neuen Bedingungen. Verändert, vor allem verjüngt (Durchschnittsalter 18 Jahre), servierte Damen-Meister Raiffeisen Schwaz in die neue Saison. Dabei gelang Anna-Lena Ebster im Kampf gegen ihren Ex-Verein TK IEV ein glänzendes Debüt im Schwazer Dress. Die 16-Jährige gewann auf Nummer 1 und führte in Folge ihr neues Team zu einem souveränen 5:2-Auftakterfolg. 6:1 gewann Telfs gegen die im Altersschnitt (27) älteste Riege, den TC Kitzbühel, und meldete Titelansprüche an. Die jüngste Nummer 1 im Feld der sieben Teams stellte der TSV Hall mit der 14-jährigen Lea Erenda. Sie gewann, Hall verlor trotz einer 3:2-Führung auswärts gegen Ried-Kaltenbach noch 3:4.