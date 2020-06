Zwölf pro-iranische Kämpfer bei Angriffen in Syrien getötet

Bei Luftangriffen im Osten Syriens sind nach Angaben von Aktivisten in der Nacht auf Sonntag mindestens zwölf pro-iranische Kämpfer getötet worden. Wie die „Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte“ mitteilte, ereigneten sich die acht Luftangriffe am Samstag kurz vor Mitternacht in der Provinz Deir ez-Zor (Essor).

Israel bestätigt nur selten Militäreinsätze in Syrien. Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien 2011 hat die israelische Armee schon hunderte Luftangriffe gegen die syrischen Regierungstruppen und ihre iranischen Verbündeten geflogen, viele davon in Deir ez-Zor. Der Iran steht in dem Konflikt an der Seite von Machthaber Bashar al-Assad und wird in Syrien auch von irakischen Milizen unterstützt.