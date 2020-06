In Zemmbach gestürzt? Verzweifelte Suche nach Wanderer (39) im Zillertal

Ginzling – In Zillertal ist es am Sonntagabend zu einer Suche nach einem vermutlich in den Zemmbach abgestürzten Mannes gekommen. Im Einsatz standen die Bergrettung Ginzling, die Feuerwehr Ginzling, die Wasserrettung Mayrhofen sowie Alpinpolizei und Polizei. Ein 39-jähriger Einheimischer dürfte bei einer Wanderung verunglückt und in den Bach gestürzt sein.