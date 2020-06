Steinlechner und Zeitler spielten am Achensee in eigener Liga

Pertisau – Nass, nasser, Tiroler Golfmeisterschaft beim GC Achensee in Pertisau. Noch bevor sich die Besten des Vortages gestern zum ersten Abschlag aufmachten, begann es wie aus Schaffeln zu regnen. Maximilian Steinlechner (GC Innsbruck-Igls), der am Samstag mit 63 Schlägen einen Platzrekord aufgestellt hatte, störte das nicht im Geringsten. Der US-College-Spieler legte gestern eine 69 nach und gewann mit rekordverdächtigen 18 Schlägen Vorsprung. Auch bei den Damen war Lea Zeitler (GC Mieming) eine Klasse für sich. Ex-ÖSV-Abfahrer Peter Rzehak gelang am sechsten Loch eine Hole-in-one. (m. i.)