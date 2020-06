Ibiza-U-Ausschuss: „Das Video muss vorgelegt werden“

Wien – Am Dienstag und Mittwoch versuchen Nationalratsabgeordnete weiter politisch aufzuklären. Es geht um den Vorhalt von Korruption, Postenschacher, Gesetzeskauf. Zweimal waren die U-Ausschuss-Mitglieder vergangene Woche zugange. Am Donnerstag wurden die Hauptdarsteller des Ibiza-Videos, die beiden Ex-FPÖ-Oberen Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus, befragt, tags darauf ÖVP-Innenminister Karl Nehammer und Grünen-Justizministerin Alma Zadić. Thematisiert wurde das vollständige Video; seit 17. Mai 2019 sind ja nur Teile davon publik. Am 27. Mai dieses Jahres ist bekannt geworden, dass die „Soko Tape“ des Bundeskriminalamts das Material seit Wochen hat.