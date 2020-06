Drogenverdacht gegen Schmid: „Noch nicht alle Verstrickungen sind bekannt“

Wien – Ist Thomas Schmid als Vorstand der Staatsholding ÖBAG weiter tragbar? Für Vertreter der Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ und NEOS ist er das nicht. In der Casinos-Causa wird Thomas Schmid als Beschuldigter geführt. Nun wird auch wegen angeblichen Drogenkonsums gegen den Vertrauten von ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz ermittelt. Zudem taucht sein Name in einem Chatverlauf auf. Im Wahlkampf 2017 ist es darum gegangen, SPÖ-Nationalratsmandatar Kai Jan Krainer im Zusammenhang mit dem ÖVP-Großspender Stefan Pierer anzuschwärzen.