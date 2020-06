Genetiker Penninger wagt Corona-Ausblick: „Wir sind besser vorbereitet“

Innsbruck – „Wenn das Virus das nächste Mal kommt, werden wir vorbereitet sein. So etwas wie in den letzten Wochen wird nicht wieder geschehen“, erklärte Josef Penninger vergangene Woche in einem Video-Live-Gespräch mit Studenten des MCI Innsbruck. Penninger ist wohl einer der renommiertesten Wissenschafter Österreichs.

Bereits vor 15 Jahren entschlüsselte er einen Mechanismus, der nun eine zentrale Rolle in der Bekämpfung des neuen Coronavirus spielen könnte. „Das von uns zum Arzneimittel weiterentwickelte Enzym ACE 2 hat zwei Rollen: Es verhindert, dass das Virus in die Zellen eindringt, und es hat eine schützende Wirkung auf das Lungengewebe, dämpft also die Infektion und rettet so die Lunge vor einem tödlichen Versagen“, sagte Penninger. Mit der Einschätzung, dass es zuerst ein Medikament und erst dann eine Impfung gegen Covid-19 geben wird, steht Penninger nicht alleine da.

Zur Person Josef Penninger ist 1965 in Ober­österreich geboren, lehrte und forschte in Österreich und leitet seit 2018 das Life Science Institute an der University of British Columbia in Kanada. Er ist mehrfach ausgezeichnet und forschte zur Ausbreitung von Metastasen, Brustkrebs und Osteoporose.

Auf die Frage, ob er für oder gegen eine Impfpflicht sei, meinte der Wissenschafter: Ob eine Impfpflicht helfen kann? „Ich bin Immunologe, ich glaube absolut an Impfungen. Sobald es eine sichere Impfung gegen Covid-19 gibt, sollen sich die Menschen impfen lassen.“ Ob freiwillig oder verpflichtend wollte Penninger nicht beantworten. Für ihn ist jedenfalls unverständlich, warum sich in Österreich so wenige Menschen – die Impfrate liegt bei zehn Prozent – gegen Influenza impfen lassen. „Die Diskussion, dass Influenza gefährlicher als Covid-19 ist, halte ich für unfair.“ Zum einen sei das Coronavirus viel infektiöser als Influenzaviren, zum anderen gebe es gegen Grippe eine wirksame Impfung, die viel zu wenig in Anspruch genommen würde.

Penninger räumte jedoch ein, dass die Datenlage darüber, wie tödlich das Virus ist, noch sehr unklar sei. Die Johns-Hopkins-Universität gehe von einer Sterberate von sechs Prozent aus. Allerdings seien die asymptomatisch Erkrankten weitestgehend nicht erfasst. Dadurch könne die Sterberate auch zwischen ein und zwei Prozent liegen. Auch das wäre höher, als es die Zahlen in Österreich zeigen. Hier geht man von einer Sterberate von 0,6 Prozent aus. Auf den Lockdown angesprochen meinte Penninger: „Die österreichische Regierung agierte schnell und machte in Anbetracht der Lage einen guten Job. Wir leben in einer Gesellschaft, in der das individuelle Leben bedeutungsvoll ist, wir schützen Leben, ‚life matters‘.“

Wie viel einzelne Corona-Maßnahmen, von den Ausgangssperren bis hin zum Mund-Nasen-Schutz, zum Gesamtergebnis beigetragen hätten, konnte auch Penninger nicht beantworten. Was für ihn klar ist, ist, dass das Wetter und die Temperaturen keinen Einfluss auf das Virus hätten. Warum die Infektionszahlen in Europa in allen Ländern zurückgehen, liege daran, „dass wir im Sommer draußen sind und ganz automatisch Social Distancing betreiben“. Im Winter halte man sich in geheizten Räumen mit trockener Luft auf, was für Lungenzellen schwierige Bedingungen sein könnten.