FPÖ fordert 50-Meter-Becken in Innsbruck

Wie berichtet, haben Stadt Innsbruck und Land Tirol am Freitag in einer gemeinsamen Aussendung mitgeteilt, dass der seit Jahrzehnten diskutierte Bau einer 50-m-Schwimmhalle in Innsbruck nicht mehr weiterverfolgt werde. Dabei wurde auf die Budgetsituation in Zeiten der Corona-Krise verwiesen. Nicht nur seitens des Schwimmverbandes hagelt es seither heftige Kritik.