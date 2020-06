Platter plant keine Änderungen: „Müssen Kritik und Protest ernst nehmen“

Innsbruck — Im August ist Halbzeit für die zweite Auflage von Schwarz-Grün in Tirol. Schon vor der Corona-Krise gab es deshalb Spekulationen über Veränderungen im ÖVP-Regierungsteam. Schließlich gehören Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf und Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg der Landesregierung bereits seit 2008 an. Das Corona-Krisenmanagement (Ischgl) und zuletzt die Entgleisung von Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler gegenüber der Gewässerschutzsprecherin des WWF, Marianne Götsch, („Widerwärtiges Luder") befeuerten erneut die Gerüchteküche. In der ORF-Pressestunde am Sonntag wollte Platter nichts von personellen Erneuerungen wissen. In der Tiroler Volkspartei sehnt man sich allerdings nach einem Befreiungsschlag. Ob dafür der Bericht der Untersuchungskommission zu Ischg­l abgewartet werden soll, ist jedoch unklar.