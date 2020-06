Ein richtig schwerer Fall: CT bei Gorilla „Makokou"

Pretoria – Alle Hände voll zu tun hatte das Personal in einer Tierklinik in Pretoria mit Patient Makokou. Der Gorilla, der im Zoo von Johannesburg in Südafrika lebt, leidet seit Monaten unter gesundheitlichen Problemen. Die Tierpfleger waren ratlos, vermuteten jedoch, dass das 210 Kilo schwere Tier unter Polypen leidet.