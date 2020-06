Achenseebahn dampft in Richtung Weltkulturerbe

Jenbach – Nach vielen Dämpfern in diesem Jahr gibt es wieder Lichtblicke für die Achenseebahn, die Ende März in die Insolvenz schlitterte. Als am Samstag die Bahn von Jenbach Richtung Achensee keuchte, hatte sie rund 60 Passagiere aus Salzburg an Bord. „Ich sehe das als Solidarität der Salzburger Transportlogistik Gesellschaft, die samt ihrem Chef Gunther Pitterka die Fahrt genoss“, freut sich Eisenbahnchef Martin Uhlig, der damit kräftigen Rückenwind über die Landesgrenzen hinaus verspürt. Natürlich geschah das mit dem Einverständnis des Masseverwalters Herbert Matzunski, wie Uhlig betont. Schließlich brauche man nichts nötiger als Geld.