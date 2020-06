Dreijähriger lief gegen Pkw - Lenkerin meldete sich

Ein dreijähriger Bub ist Sonntagvormittag in Haslach an der Mühl (Bezirk Rohrbach) gegen einen vorbeifahrenden Pkw gelaufen und dabei verletzt worden. Das Urlauberkind lief seiner Schwester nach und wollte ebenfalls die Fahrbahn überqueren. Die 52-jährige Unfalllenkerin stieg nach dem Crash aus dem Fahrzeug aus - fuhr dann aber weiter. Am späten Nachmittag meldete sie sich bei der Polizei.