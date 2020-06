Innsbrucker Feuerwehrmann: „Weiß nie, was in nächsten 24 Stunden passiert“

Tröbinger liebt die Abwechslung seines Berufs. „Wenn ich morgens um 7 Uhr in die Feuerwache komme, weiß ich nicht, was in den nächsten 24 Stunden passiert.“ Feuerwehrleute helfen nämlich immer da, wo Menschen in Not sind. Dazu zählen Brandeinsätze, technische Einsätze, Verkehrsunfälle, Befreiung aus Notlagen, Vermisstensuche oder auch Wohnungsöffnungen. Auch umgeknickte Bäume entfernen, Keller auspumpen, Ölspuren binden oder Einsätze bei Gas- und Gefahrengutaustritt gehören zum Arbeitsalltag. Pro Tag hat die Innsbrucker Berufsfeuerwehr etwa acht Einsätze, schätzt Tröbinger. Am häufigsten kommt von der Leitstelle die Meldung „Person in Notlage“ oder „Brandmeldealarm“. Der Beruf erfordert viel körperliche Fitness, daher ist am späten Nachmittag auch Zeit im betriebseigenen Fitnessstudio vorgesehen. Die Beschäftigungsmöglichkeiten sind beschränkt: Österreichweit gibt es nur sechs Berufsfeuerwehren, in Tirol gibt es lediglich die Berufsfeuerwehr Innsbruck mit rund 100 Beschäftigten.