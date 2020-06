Telerehabilitation : So kann die Therapie aus der Ferne klappen

Innsbruck — Die Situation war dramatisch. Von einem Tag auf den Nächsten kam Mitte März der Shutdown — und verdammte auch die Therapiezentren zum Nichtstun. „Wir konnten unsere Patienten wochenlang nicht versorgen", schildert Barbara Seebacher, Physiotherapeutin und Forscherin in Innsbruck. Nicht einmal Schlaganfallpatienten konnten physio-, ergotherapeutisch oder logopädisch behandelt werden. „Viele Kollegen haben alles mögliche versucht", so die Seebacher. Das Gesundheitsministerium reagierte, indem sie erstmals Telrehabilitation — also Therapien mittels Video-Telefonie, spezieller Geräte und dazu passenden Computerprogrammen — legitimierte. Wenn alle Vorkerungen getroffen sind kann dies eine Chance für die Patienten sein, doch viele Therapeuten begegneten dieser Option bisher mit Skepsis.