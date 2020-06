In Corona-Zeiten fällt deutlich mehr Plastikmüll an. Die Kunststoffindustrie nützt indessen die Krise als Vorwand, um das Image von Einwegplastik aufzupolieren. Um nicht von der Corona- in die Plastik-Krise zu schlittern, muss laut Umweltorganisationen ein Umdenken stattfinden.