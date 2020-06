Kufsteiner Politik sucht gemeinsamen Nenner bei Corona-Hilfe

Von Wolfgang Otter

Kufstein – Wie kann man Handel und Gastronomie in Zeiten der Corona-Krise am besten helfen? Diese Frage wurde durch Anträge der FPÖ an den Kufsteiner Gemeinderat befeuert. Da die Freiheitlichen nicht mehr in diesem Gremium zu finden sind, blieben ihre Vorschläge für Verzehrgutscheine und Pachterlass für Freiflächen und die Einführung eines Gutscheinsystems liegen. Die restlichen Fraktionen wollten sich nicht zu „Assistenten von FPÖ-Stadtparteiobmann Christofer Ranzmaier“ machen, wie es hieß. Besonders nicht die Liste Walter Thaler GKL, deren Mandatare aus der FPÖ ausgeschert sind.

Doch erledigt ist damit das Thema noch lange nicht. Heute Abend wird sich der Stadtrat neuerlich damit beschäftigen. Bereits am 13. Mai sind zu Gastgärten auf öffentlichen Flächen Entscheidungen gefallen. Damals wurde das Fälligkeitsdatum der Pachtvorschreibung auf 31. Juli erstreckt, außerdem dürfen die Wirte, falls möglich, mehr öffentlichen Raum beanspruchen. Wo das nicht möglich ist, wird die Pachtgebühr um bis zu 100 Euro reduziert.

Das ist nicht nur der FPÖ zu wenig. Auch Stadtrat Walter Thaler (Team Walter Thaler GKL) ist mit seinem früheren freiheitlichen Parteikollegen in der Sache selbst einig. Er, so kündigt Thaler gegenüber der TT an, werde bei der Stadtratssitzung einen Pachtverzicht beantragen. „Das habe ich bereits vor Christofer Ranzmaiers Anträgen machen wollen.“ Die SPÖ Kufstein meint ebenso, dass „eine echte oder richtige Hilfe für die Gastronomie ein kompletter Erlass der Pacht für die Gastgärten im öffentlichen Gut für das gesamte Jahr 2020 ist. Eine Gastgärtenerweiterung ist in den meisten Fällen aufgrund des fehlenden Platzangebots gar nicht möglich oder so gering, dass es nicht zielführend ist“, sagt Gemeinderat Alexander Gfäller. Denkbar wäre für ihn auch ein Verzehrgutschein, für Gastbetriebe, die keinen Garten haben. Denn auf eines weist auch die fraktionslose Gemeinderätin Birgit Obermüller hin: Den Wirten mit Gastgärten ginge es ihrer Meinung nach noch besser als jenen ohne. Daher müsse man eher allen anderen helfen. Sollte der Pachtverzicht finanzierbar und die Lösung sein, werde auch sie zustimmen, sagt Victoria Da Costa von den Grünen. Fakt sei aber, dass sich die Leute nicht mehr in die „Lokale gehen trauen“. Es müsste daher ein Anreiz geschaffen werden.

Gemeinderat Horst Steiner von der Bürgerliste meint, in „Zeiten von Corona sollte gemeinsam eine Lösung gefunden werden. Ein Gespräch mit Bürgermeister Martin Krumschnabel hat ergeben, dass er in den nächsten Tagen die Fraktionsführer der im Gemeinderat vertretenen Parteien zu einem gemeinsamen Gespräch einladen wird. Dabei sollte eine gemeinsame Lösung zur finanziellen Unterstützung von Gewerbebetrieben gefunden werden.“

Auch Bürgermeister Martin Krumschnabel will keinen Wettbewerb der Politik aus der Förderung machen. Für ihn gebe es viel zu bedenken. „Die Frage ist aber auch, ob man nicht auch einen Anreiz für den Gastronomiebesuch schaffen soll“, sagt Krumschnabel, der zudem einen Nachlass bei der Pacht in Aussicht stellt.

„Der Teufel liegt im Detail“, meint der 2. ÖVP-Vizebürgermeister, Hannes Rauch. Die Frage ist auch für ihn, wer gefördert werden soll. „Ich denke da an ein Vereinspaket. Also, wenn der Verein die Jahreshauptversammlung beim Wirt abhält und die Stadt das gezielt unterstützt“, so Rauch. Die Volkspartei werde auch einem Pachtverzicht zustimmen, „auch wenn es um keine großen Summen geht“, kündigt Rauch an.