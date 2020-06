Im Schwazer Handball-Tor bleibt kein Stein auf dem anderen

Begründet wird der Doppel-Abgang mit beruflichen Optionen: Der 30-jährige Perovsek, der in den vergangenen beiden Saisonen als ruhiger Rückhalt überzeugte, nimmt ein Top-Angebot in seiner Heimat Slowenien an und wird die Handballschuhe damit wohl an den Nagel hängen. „Ich übernehme den Direktorposten bei einem slowenischen Unternehmen mit bäuerlichem Hintergrund, welches im Lebensmittelhandel tätig ist, und werde künftig für 65 Mitarbeiter verantwortlich zeichnen“, so Perovsek, der mit seinem Konzept die Verantwortlichen überzeugen konnte. Er danke Handball Tirol für „die tolle Zeit und positiven Erinnerungen“. Florian Deifl packte nach einer Saison in Tirol das Heimweh, es geht zurück nach Niederösterreich. Der 29-Jährige übernimmt eine leitende Funktion im Nachwuchsbereich bei seinem Heimatverein UHK Krems. „Das ist eine große Chance für mich, nachhaltig etwas aufzubauen“, sagte der AHS-Lehrer.