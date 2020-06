Parkplatz statt Zubau für das Museum im Imster Ballhaus

Imst – Das Corona-bedingte Loch in der Imster Stadtkasse werde heuer etwa 2 bis 2,5 Millionen Euro betragen, erklärt Bürgermeister Stefan Weirather gegenüber der TT. Dennoch müssten „nur kleinere Vorhaben“ in die Warteschleife geschoben werden. Besonders erfreut zeigt sich Weirather darüber, dass seine „Werbetour“ in Innsbruck gefruchtet habe und somit das größte Projekt für heuer – der Umbau und die Sanierung der Volksschule Unterstadt mit einem Volumen von 5,6 Millionen Euro – umgesetzt werden kann. „Es hat sich rentiert“, so der Bürgermeister zu seinen Bemühungen.