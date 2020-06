Areal der Eichenhalle in Kirchberg wird bebaut

„Dieses Projekt bringt eine große Anzahl an Arbeitsplätzen in sicher dreistelliger Größe. Wir waren uns am Anfang mit den Projektwerbern nicht grün, aber nun war es ein gutes Miteinander“, schildert Bürgermeister Helmut Berger (SPÖ) bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Auch Vizebürgermeister Andreas Schipflinger (Unser Kirchberg/ÖVP) berichtet von einigen Änderungen im Verlauf der Verhandlungen. So wird es nun nur noch eine Einfahrt für den gesamten Bereich geben und die Parkplätze sollen nahezu alle unterirdisch angelegt sein. „Auch der Raumordnungsausschuss hat sich positiv zur letzten Studie ausgesprochen. Es war sehr viel Vorarbeit, aber wir haben alles untergebracht, was uns wichtig ist“, betont Schipflinger.