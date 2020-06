Heidi Popovic: Verführung im digitalen Serail

Innsbruck – Als Künstler nennt sich der vor 50 Jahren in Wien als Christian Pölzler geborene Textildesigner und Bühnenbildner Heidi Popovic. Assoziationen mit den unterschiedlichsten Heidis sind dabei alles andere als zufällig, genauso wie die Wahl des Nachnamens, der dem exzentrischen Psychiater Nikita Popowitsch aus der 1960er-Komödie „What’s New Pussycat?“ geklaut wurde.

Dieser Popowitsch ist ein potenzieller Verführer, genauso wie auf seine Art Heidi Popovic, wenn er in der Galerie Rhomberg in muslimische Serails entführt. Um die Betrachter visuell mit opulenten Bildorgien zu verführen, die sehr exotisch daherkommen und doch sehr viel mit uns zu tun haben. Indem der Künstler, dessen zweite Heimat seit vielen Jahren Istanbul ist, dort in Palästen und Moscheen gefundene Fliesen- und Stoffmuster zu digitalen Zeichnungen transformiert und sehr heutig überformt.