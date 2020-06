Prozess um laschen Einsatz: Freispruch für Polizisten

Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Am 20. Juni findet am Landesgericht ein Prozess wegen eines vom August datierenden Vergewaltigungsvorwurfs statt. Die Art der nachfolgenden Ermittlungsleistungen durch eine Innsbrucker Polizeistreife war jedoch schon gestern Thema vor einem Schöffensenat.

Wegen Amtsmissbrauchs angeklagt war ein 53-jähriger Polizeibeamter, dessen Einsatzfreude sich am Ende eines stressigen Nachtdienstes in Grenzen zu halten schien. So sehr, dass ein jüngerer Polizist später bei seinem Postenkommandanten hinterfragt hatte, ob das Vorgehen des älteren Gruppeninspektors noch vorschriftsgemäß sei. Eine Anzeige folgte.

Was war passiert? Die Streife war morgens zu einem heftigen Streit gerufen worden. Dort angekommen, kauerte eine Frau weinend am Gehsteig und erzählte den Beamten unter anderem, dass sie von einem noch in seiner Wohnung befindlichen Amtsbekannten vergewaltigt worden sei. Alkohol und Drogen seien im Spiel gewesen. Da sich der Tatort im Rayon des jüngeren Beamten abgespielt hatte, führte dieser die Amtshandlung.

Dabei verwies der ältere Gruppeninspektor darauf, dass man die Durchsuchung der Wohnung und Einvernahme des Tatverdächtigen doch dem nahenden Tagdienst überlassen sollte. Und dies, obwohl sich in der Wohnung noch Unterwäsche der Frau befunden hatte und so natürlich auch sonst keinerlei Spuren gesichert werden konnten. Dass der Angeklagte der Frau danach ein Taxi zur Heimfahrt gerufen hatte, relativierte sich aber im Prozess: „Ich habe der Frau ein Taxi gerufen, das sie direkt in die Gynäkologie zur Spurensicherung brachte. Das kann die Leitstelle bestätigen!“, so der 53-Jährige vor Richterin Heide Maria Paul.

