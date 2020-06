Uni Innsbruck: „Planen damit, dass die Welt wieder in Ordnung ist“

Innsbruck – Zweite Welle oder weiter niedrige Infiziertenzahlen? Wie sich die Corona-Krise in Tirol über den Sommer hinweg weiterentwickeln wird, ist noch nicht absehbar. Eine Herausforderung auch für die Hochschulen im Land, die jetzt schon für das im Herbst anstehende Wintersemester planen. Innsbrucks Universitäten sehen sich jedenfalls für alle Eventualitäten gerüstet. Die Studierenden wollen eine Rückkehr zur Normalität.

„Sehr viele wünschen sich die Präsenzlehre zurück“, sagt Johann Katzlinger. Für den Vorsitzenden der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) Innsbruck gehört die Anwesenheit in Seminaren, Vorlesungen, Tutorien „einfach zum Studentenleben mit dazu“. Hier greife eine sehr „starke soziale Komponente“, die sich mit reinen Online-Lehrveranstaltungen nicht einstelle. „Die Universität ist natürlich auch ein Schmelztiegel, wo demografisch alles zusammenkommt“, meint Katzlinger. Wünsche hin oder her, im Endeffekt stehe „die Sicherheit aller Studenten und Mitarbeiter an erster Stelle“.