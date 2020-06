Neuer Nissan Juke begeistert automatisch

Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Dass Mut in der Autowelt immer wieder belohnt wird, durfte Nissan im SUV-Segment schon zweimal erfahren. So ersetzten die Japaner klassische Kompaktklassemodelle einst durch den Crossover Qashqai. Ein Segment darunter präsentierte Nissan im 2010 mit dem Juke wohl das schrägste Modell am Markt. Der hochgelegte Viertürer mit ungewöhnlichen Proportionen polarisierte – verzückte aber über eineinhalb Millionen Käufer.

Jetzt wurde es Zeit für die zweite Generation. TT-Urteil nach den ersten Kilometern: Selten fiel der Sprung zwischen erster und zweiter Generation so groß aus. Optisch blieb das Außergewöhnliche, aber der neue Juke ist wirklich hinreißend hübsch geworden. Feine Details, wie die LED-Rundscheinwerfer, paaren sich mit perfekten Proportionen. Dazu scheint das SUV innen enorm gewachsen. Denn ein Plus in der Länge von 7,5 Zentimetern, 10 Zentimeter mehr Radstand, knapp sechs Zentimeter mehr Knieraum im Fond und ein Kofferraumzuwachs auf 422 Liter lassen die Nachfolge­generation wie ein Modell aus einer anderen Fahrzeugklasse wirken. So genießt man vorne nunmehr auf gut geschnittenen Sitzen ein großzügiges Raumgefühl, im Fond können jetzt auch Erwachsene an längeren Reisen samt Gepäck teilnehmen. So mögen wir 4,2-Meter-Autos!

Dazu orientiert sich der Provokateur bei der Gestaltung des Innenraums ganz klar an der Premium-Liga. Materialien, Qualität und Design zählen zum Besten, was man in dieser Klasse erwarten darf – im nächsten Qashqai wird es wohl sehr ähnlich aussehen. Ideal zudem die Bedienbarkeit über den hoch mittig am Armaturenbrett angebrachten Acht-Zoll-Bildschirm, normale Tasten, Multifunktionslenkrad und große Rund­instrumente. Eine wirklich stylische Kombination aus Tradition und Moderne. Das Nissan Connect System spielt ohnehin alle Stücke und harmoniert perfekt mit Apple CarPlay und Android. Den Spaßmacher löst der Cross­over zuletzt beim Fahren ein.

Das moderne Ambiente im Juke besticht durch Hochwertigkeit. © Fellner Reinhard

Der derzeit einzig lieferbare 117-PS-Turbobenziner schnurrt wie ein Kätzchen und ist hervorragend gedämmt. Eine Wohltat in dieser Fahrzeugklasse. Der Testwagen war mit der Doppelkupplungsautomatik DCT ausgestattet. Erst in Fahrt, passt die Automatik nahezu ideal zum Juke und entspannt zusammen mit dem gut abgestimmten Fahrwerk mit einer geradezu herrlichen Leichtigkeit des Fahrens. Die Leistung reicht wirklich vollends aus. Einzig beim Anfahren oder Reversieren zeigt sich der Doppelkuppler – ganz artgemäß – leider oftmals etwas ruppig. 6,7 Liter Super verbraucht man im Schnitt.

