BMW S 1000 XR: Schneller Reisen dank Superbike-DNA

Vorab die stammtischrelevanten Eckdaten: Das Aggregat wurde von Grund auf überarbeitet, speckte im Vergleich zum Vorgänger ganze fünf Kilogramm ab, leistet nach wie vor 165 PS (bei 11.000 U/min) und schickt 114 Nm (bei 9250 U/min) an den hinteren Pneu. So weit, so gut, doch was heißt das für die Praxis?