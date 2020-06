Die Woche der Wahrheit beginnt für die WSG Tirol im Tivoli

Innsbruck – Der ideale Ablauf ist bereits skizziert: Heute will Thomas Silberberger noch im Klinikum Hall seine Mannschaft gegen Mattersburg (18.30 Uhr, live Sky Sport Austria) siegen sehen, morgen steht der erste Verbandswechsel an. „Und wenn es halbwegs gut ausschaut, kann ich dann nach Hause“, hofft der WSG-Tirol-Trainer. Eineinhalb Wochen im Krankenhaus mit drei Operationen hätte der „Silbi“ nach seinem schweren Motorradunfall dann hinter sich. Nicht ganz so lang, nämlich nur vier Tage, spuckte die Tabelle seine Mannschaft als Letzten der Qualifikationsgruppe und damit als Absteiger aus. Seit dem Punktgewinn in Altach gehört die Rote Laterne wieder der Vergangenheit an. Und das soll am besten so bleiben. Hilfreich wäre in diesem Zusammenhang aber heute ein Sieg gegen Mattersburg. „Wir erwarten einen defensiven Gegner, der mit viel Selbstvertrauen kommt“, weiß Silberberger. „Ich denke, wir werden geduldig sein müssen. Wobei ein früher Treffer natürlich ein Dosenöffner wäre.“ Die Burgenländer mit den beiden Tirolern Andreas Kuen (traf beim Mattersburger 3:1-Sieg im Tivoli am 15. Dezember) und Michi Lercher haben aus den ersten beiden Spielen der Qualifikationsgruppe bekanntlich starke vier Punkte eingefahren …