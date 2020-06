Ibiza-U-Ausschuss: Drängen auf Einsicht in Straches Chats mit Kurz

Wien – Zum Auftakt des parlamentarischen Ibiza-U-Ausschusses, vergangenen Donnerstag, ist Ex-FPÖ-Chef und -Vizekanzler Heinz-Christian Strache von den Mandataren gehört worden. Es ging auch um Postenvergabepraktiken während der türkis-blauen Koalition. Warum ist in den Unterlagen, die dem U-Ausschuss vorliegen, kein dahingehender SMS- und WhatsApp-Verkehr zwischen ihm und ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz dokumentiert, wurde Strache gefragt. Das könne er sich nicht erklären, antwortete dieser, er habe jedenfalls auch auf diesem Wege mit Kurz kommuniziert.

Die Oppositionellen gehen der Sache nach. Von SPÖ-Mandatar Kai Jan Krainer und NEOS-Mandatarin Stephanie Krisper gibt es eine „ergänzende Beweisanforderung“. Adressaten des schriftlichen Begehrens sind das Innenministerium von ÖVP-Mann Karl Nehammer und das Justizministerium der Grünen Alma Zadić. „Wir wollen, dass uns die Rohdaten der Verläufe via SMS & Co. übermittelt werden“, sagt Krainer der Tiroler Tageszeitung. Das, was die Ermittler „herausdestilliert“ hätten, reiche nicht, um politisch aufzuklären.