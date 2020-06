Innsbruck – In einem Altenheim in Hall sucht der Pflegedienstleiter seit einem halben Jahr dringend Personal. Weil zehn Pflegekräfte fehlen, stünden 17 von 200 Zimmern im Altenheim leer. „Unser Haus ist auf 200 Zimmer ausgerichtet. Von der Verwaltung bis zur Küche“, erzählt der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Er möchte sich nicht mit seinem Arbeitgeber anlegen, wie er meint. „Wenn Zimmer leer stehen, dann produzieren wir ein riesiges Minus.“