Corona-Warn-Apps der Nachbarn einsatzbereit

Rom, Berlin, Wien – Die italienische Stopp-Corona-App namens „Immuni“ ist seit gestern in den Abruzzen und Marken, in Ligurien und Apulien im Test-Einsatz. Das Interesse ist aber im ganzen Land vorhanden, wie die Zugriffszahlen zeigen. Zwei Millionen Italiener haben sich demnach die Anwendung bereits auf ihr Smartphone geladen, um einen Hinweis zu erhalten, sollten sie sich in der Nähe eines Covid-19-Infizierten aufgehalten haben. Ab kommenden Montag soll die Anwendung im ganzen Land funktionieren.

In Deutschland soll die Warn-App im Laufe der kommenden Woche vorgestellt werden und sogleich einsatzbereit sein. Das hat Regierungssprecher Steffen Seibert gestern in Berlin angekündigt. Dass Deutschland erst demnächst loslegt, erklärt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit den hohen Anforderungen, die an die Anwendung gestellt worden seien. „Die App muss auf allen Endgeräten genutzt werden können und soll beispielsweise auch dann messen, wenn man mit dem Handy Musik hört.“ Hinzu kämen Vorgaben bei Datenschutz, Datensicherheit und Energieeffizienz. „Eine App, die in wenigen Stunden den Akku des Handys leerzieht, nutzt keiner“, sagte Spahn der Rheinischen Post.

In Österreich wurde die Stopp-Corona-App des Roten Kreuzes schon früh zur Verfügung gestellt, allerdings musste sie auch mehrfach weiterentwickelt bzw. beim Datenschutz nachgebessert werden. Letzteres soll nach strengen Prüfungen von Datenschützern auch gelungen sein. Derzeit wird noch an der Funktionalität gearbeitet. Bis Mitte Juni sollen die Kinderkrankheiten aber überwunden sein und die App klaglos funktionieren, hieß es vor einer Woche in Wien.

Bundesregierung und Ärztekammer appellierten damals erneut, die Applikation zu nutzen. In Österreich wurde die vom Roten Kreuz initiierte Stopp-Corona-App bisher rund 600.000-mal heruntergeladen, aktive Nutzer gibt es rund 300.000.