Innsbruck – Die Tiroler Klausner-Gruppe zählte einst mit mehreren Sägewerken in Deutschland zu den größten Holzindustrieunternehmen in Europa. Die Mitte April in Innsbruck eröffneten Konkursverfahren gegen die US-Beteiligungstochter (Klausner Nordamerika Beteiligungs GmbH), die der Alpha Privatstiftung der Familie Klausner gehört, und gegen Klausners Vertriebsunternehmen in Oberndorf (Klausner Trading International) markieren nun aber einen Schlusspunkt des Abstiegs eines einstigen Holzimperiums. „Von der einstigen Klausner-Gruppe ist praktisch nichts mehr übrig“, sagt der Innsbrucker Masseverwalter Stefan Geiler auf TT-Anfrage: „Das ehemalige Holzimperium ist zusammengefallen.“

In den 90er-Jahren bis 2005 expandierte die Gruppe in Deutschland kräftig, geriet aber 2008 in Geldnot. Nach einem Bankengipfel sicherte ein Sanierungsplan die Fortführung. Ab 2010 wurden die deutschen Sägewerke nach und nach verkauft, auch ein jahrelanger Rechtsstreit um Holzlieferverträge mit dem Bundesland Nordrhein-Westfalen setzte dem Konzern zu. Zeitgleich investierte Klausner in den Aufbau von zwei Sägewerken in den USA: in Florida und in North Carolina. In South Carolina war ein drittes Werk geplant.