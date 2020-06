Geislers „Luder“-Entgleisung wird Belastung für Schwarz-Grün in Tirol

Innsbruck – Nachdem ÖVP-Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler eine WWF-Mitarbeiterin in der Vorwoche als „widerwärtiges Luder“ beschimpft hat, gehen die Wogen hoch. Auch in der schwarz-grünen Landeskoalition rumort es. In der Tiroler Volkspartei wird Geislers Verfehlung als inakzeptabel gerügt, doch ein Rücktritt steht nicht zur Debatte. Die Grünen jedoch verstärken den Druck. Wohl wissend, dass eine Unterstützung eines Misstrauensantrags im Landtag das Aus der Koalition bedeuten würde. Heute Nachmittag beraten sie im Landesvorstand über die weitere Vorgangsweise.

Geisler und WWF-Gewässerschutzexpertin Marianne Götsch werden sich am Vormittag zu einer Aussprache treffen. Götsch macht aber bereits klar, dass trotz Geislers Entschuldigung seine Entgleisung ein inakzeptables Frauenbild offenbare. „Und es zeigt einen Umgang mit dem Naturschutz sowie seinen Vertreterinnen, der für ein hohes politisches Amt untragbar ist.“

In der Volkspartei tagten am Montag Klub und Regierungsfraktion. Einmal mehr war von einer schweren Verfehlung Geislers die Rede. „Inakzeptabel“, sagt dazu ÖVP-Frauenchefin NR Elisabeth Pfurtscheller. Die sofortige Entschuldigung sei mehr als angebracht gewesen, „einen Grund für einen Rücktritt sehe ich deshalb nicht“. Betroffen und zugleich überrascht ist Bildungs-LR Beate Palfrader (VP). „Die Entgleisung ist scharf zu verurteilen, doch ich habe Josef Geisler in all den Jahren sehr schätzen gelernt. Man sollte auch seine gesamte politische Arbeit bewerten, außerdem hat er sich sofort entschuldigt“, ist auch sie gegen einen Amtsverzicht.

Anders stellt sich die Situation bei den Grünen dar: Für Sozial-LR Gabriele Fischer war „dieser Auftritt skandalös und darf nicht ohne sichtbare Konsequenzen bleiben“. Ähnlich argumentiert Landtagsvizepräsidentin Stephanie Jicha. LHStv. Ingrid Felipe meint, die Verantwortung „dafür haben Geisler und die ÖVP. Aus dieser will ich sie nicht entlassen.“ Man darf gespannt sein, ob die Grünen eine offene Rücktrittsaufforderung aussprechen.

Krach in der Koalition

Die Tiroler Volkspartei befindet sich in einer verzwickten Lage: Denn plötzlich gerät auch Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler massiv unter Druck. Der Bauernbundobmann ist die rechte Hand von Landeshauptmann Günther Platter; ein Eckpfeiler im schwarz-grünen Regierungsgefüge und mitunter Platters koalitionäre Feuerwehr. Geislers verbale Entgleisung („widerwärtiges Luder“) gegenüber einer WWF-Mitarbeiterin erschüttert deshalb auch die Koalition, obwohl sich die ÖVP um Schadensbegrenzung bemüht.

Unmut herrscht in der VP, dass just Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) ihre Empörung über Geisler („Gewalt beginnt bei Worten“) im Zusammenhang mit dem Doppelmord in Kärnten geäußert hat. Trotz der schweren Verfehlung Geislers sei dies mehr als „jenseitig“, hieß es.

Obwohl sie keinen Grund für einen Rücktritt Geislers sehen, wollen die Tiroler ÖVP-Frauen nicht zur Tagesordnung übergehen. AAB-Chefin und Bildungslandesrätin Beate Palfrader (VP) will die Sache heute offen in der Sitzung der Landesregierung ansprechen. „Es braucht eine Sensibilisierung und eine Debatte über das Frauenbild in der Gesellschaft. Das betrifft auch meine eigene Partei“, nimmt sie ihre Parteikollegen in die Pflicht.

Die Grünen werden sich heute Nachmittag im Parteivorstand beraten. Jedenfalls knirscht es im Gebälk. Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe betonte neuerlich, dass Geislers Sager „definitiv inakzeptabel, abwertend und frauenfeindlich“ gewesen sei. Ihr Nichteinschreiten sei lediglich der hohen Lärmkulisse am Landhausplatz sowie ihrer Aufmerksamkeit für die Aktivistin geschuldet gewesen: „Ansonsten hätte ich Geisler gestoppt.“

Das Einschreiten in solchen Fällen ist für Felipe auch eine Frage der Zivilcourage. Dass sie das nicht getan habe, dafür habe sie sich selbst bei der WWF-Mitarbeiterin entschuldigt. „Das Ganze ist auch eine Frage und Debatte über den Feminismus.“ Felipe selbst will deshalb nicht aktiv den Rücktritt Geislers fordern: „Die Verantwortung dafür tragen Geisler und die ÖVP. Aus dieser will ich sie nicht entlassen.“