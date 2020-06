12 Prozent: Tirol droht größtes Minus bei der Wirtschaftsleistung

Wien, Innsbruck – Die Corona-Krise reißt heuer weltweit und auch in Österreich tiefe Spuren in der Wirtschaft. Wegen des zur Pandemie-Bekämpfung staatlich verordneten Stillstands rechnet die UniCredit Bank Austria für heuer mit einem kräftigen Rückgang der Wirtschaftsleistung in Österreich von rund 9 Prozent. Es gebe in allen Bundesländern einen massiven Einbruch. Der Rückgang der Wertschöpfung werde voraussichtlich viel stärker ausfallen als während der Finanzkrise 2008/2009, so Chefökonom Stefan Bruckbauer. Im Unterschied zur Finanzkrise, von der industrieorientierte Bundesländer überdurchschnittlich betroffen waren, sind in der Corona-Krise für die Tourismushochburgen stärkere Einbußen zu erwarten.

„Tirol wird im Gesamtjahr 2020 von allen österreichischen Bundesländern mit rund 12 Prozent voraussichtlich den stärksten Rückgang der Wirtschaftsleistung erleiden“, sagt Bank-Austria-Ökonom Robert Schwarz. Der hohe Tourismusanteil und die starke Fokussierung auf ausländische Gäste würden auch in Vorarlberg (minus 11 Prozent) und Salzburg (10 Prozent) zu zweistelligen Wirtschaftseinbußen führen. Das geringste Minus hätten das Burgenland (minus 7,5 Prozent) und Wien (minus 8 Prozent).

Die Arbeitslosenquote in Österreich werde im Jahresdurchschnitt 2020 in Österreich von 7,4 auf rund 11 Prozent springen, erwarten die Ökonomen. Wien sei hier mit 15 Prozent das Schlusslicht. Den besten Wert hat Oberösterreich mit 7,5 Prozent, in Tirol springt die Quote von 4,5 auf 9,5 Prozent, was einen Rückfall von Platz 1 auf 4 der Länder mit den niedrigsten Quoten bedeutet.

Im Vorjahr war die Welt noch weitgehend in Ordnung, auch wenn sich der Export etwas einbremste. Österreichs Wirtschaftswachstum ging von 2,4 auf 1,6 Prozent zurück. Mit plus 2 Prozent war die Steiermark der Wachstums-Primus, Tirol (das seit 2000 die meisten Jahre Österreich abgehängt hatte) lag mit 1,6 Prozent im Bundes-Durchschnitt. Schlusslicht war das Burgenland mit nur plus 1,1 Prozent. (TT)