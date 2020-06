Heroin im Teddy: Innsbruckerin drohen 15 Jahre Haft

Innsbruck – Bei allen Meriten für die Ermittlungsarbeit der Polizei bleibt Kommissar Zufall doch weiter einer der wertvollsten Mitarbeiter der Exekutive. So führte ein Einsatz wegen Ruhestörung letzten August nun zu einer der massivsten Suchtgift-Anklagen der letzten Zeit.

Im Sommer hatte die Frau wohl zu viel Drogen zu sich genommen. Denn nach wilden Schreien folgte ein komatöser Zustand. In der Wohnung fanden die Streifenbeamten aber reichlich Stoff für die Drogenfahndung. So lagen auf Couch und Wohnzimmertisch nicht nur Drogen aller Art verstreut, sondern fanden sich in einem offen stehenden Tresor Heroin, Kokain, XTC, Drogenersatzstoffe, Bargeld, fünf Mobiltelefone und mehr.