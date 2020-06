„Corona-Krise zeigt, was der Staat kann“

Wien – „Wir sind in einer außergewöhnlichen Situation, wir sind in der tiefsten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg“, eröffnet Martin Kocher, Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts IHS, das „Business Breakfast“ mit Theresia Vogel, Leiterin des Klima- und Energiefonds. Der Auslöser für die erschütternde wirtschaftliche Entwicklung war die Corona-Pandemie, die Ursache der anhaltende Kampf gegen die Krankheit. Den Ball nimmt Vogel auf: „Die Corona-Krise hat gezeigt, was der Staat bewegen kann.“ Genau das erhofft sie sich nun im Kampf gegen die Klimakrise, die zwar etwas in den Hintergrund getreten ist, aber nicht weniger dringlich scheint. Um ihre Ansicht zu unterstreichen, verweist Vogel auf eine Grafik, wonach wir schon in siebeneinhalb Jahren unser Kohlendioxid­emissionen-Budget aufgebraucht hätten, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Jetzt sei der ideale Zeitpunkt, um die richtigen Anreize zu setzen, etwa um neue Jobs im Bereich der „Green Economy“ zu schaffen, um alternative Energien im großen Ausmaß auszubauen, um ganz allgemein Verhaltensänderungen zu fördern, die der Umwelt dienen. Als wichtiger Hebel dazu diene die öffentliche Hand, die jedes Jahr als „Beschaffer“ 45 Milliarden Euro ausgibt. Dieses Geld klimaverantwortlich zu investieren, könne vieles bewirken.