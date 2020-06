Umstrittene britische Quarantänepflicht in Kraft

Während weltweit immer mehr Länder die strikten Corona-Beschränkungen lockerten, ist in Großbritannien am Montag die umstrittene Quarantäne-Regelung für Einreisende in Kraft getreten. Der neuen Regel zufolge müssen sich alle Menschen, die aus dem Ausland ins Königreich kommen, für zwei Wochen in Isolation begeben.

Weltweit haben sich laut einer AFP-Zählung inzwischen mehr als sieben Millionen Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Mehr als 400.000 starben.

Die neue Quarantäne-Regel in Großbritannien betrifft nicht nur ausländische Besucher, sondern auch britische Bürger und Menschen mit Aufenthaltsstatus in Großbritannien. Sie gilt zudem unabhängig vom benutzten Verkehrsmittel. Bei der Grenzkontrolle müssen die Einreisenden Details zu ihrer Reise angeben sowie den Ort benennen, an dem sie sich in Isolation begeben werden. Nur wenige Ausnahmen sind zugelassen, etwa für Lkw-Fahrer oder manche Beschäftigte des Gesundheitswesens. Die Behörden haben angekündigt, das Einhalten der Quarantäne stichprobenweise zu kontrollieren. Bei Verstößen droht eine Strafe von 1.000 Pfund (1.125 Euro).

Die Fluggesellschaften British Airways, EasyJet und Ryanair leiteten gemeinsame juristische Schritte gegen die Quarantäne-Regelung ein. Ryanair-Chef Michael O‘Leary nannte die Regel am Montag im Fernsehsender Sky News „nutzlos“. Dadurch würden „tausende Jobs in der britischen Tourismusindustrie vernichtet“.

In Italien sind unterdessen von Sonntag auf Montag 65 Menschen nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben. In den vorangegangenen 24 Stunden waren es 53 gewesen waren, teilte das italienische Gesundheitsministerium mit. 280 Neuinfektionen wurden gemeldet, am Vortag waren es 197 gewesen. Insgesamt sind damit 33.964 Menschen in Italien mit oder am Coronavirus gestorben.

Die Zahl der aktiv Infizierten fiel am Montag auf 34.730. Die Zahl der in den Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank auf 4.729 Personen. Auf den Intensivstationen des Landes lagen nur noch 283 Personen. Die Zahl der Menschen in Heimquarantäne sank unter die 30.000-Schwelle auf 29.718 Personen, 166.584 Corona-Infizierte gelten als genesen.

In der Lombardei, dem Zentrum des Coronavirus-Ausbruchs in Italien, wurden innerhalb von 24 Stunden 32 Tote gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der dort Verstorbenen auf 16.302. Die Zahl der Neuinfizierten kletterte in der Lombardei am Montag um 194, jene der aktuell Infizierten lag in der gesamten Region bei 19.319. Die Zahl der Covid-19-Kranken in den lombardischen Spitälern sank auf 2.708 Personen. Auf der Intensivstation lagen noch 107 Patienten.

In Russland wurden erste Schritte zur Wiederaufnahme des grenzüberschreitenden Reiseverkehrs angekündigt. Russen dürften das Land verlassen, um zu arbeiten, zu studieren oder um kranke Angehörige zu pflegen, sagte Ministerpräsident Michail Mischustin. Ausländer dürfen demnach ebenfalls zur Pflege von Angehörigen nach Russland einreisen. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin kündigte seinerseits ein Ende der strikten Corona-Beschränkungen in der Hauptstadt an. Ab Dienstag werde Moskau „zum normalen Lebensrhythmus zurückkehren“, sagte er in einer bei Facebook veröffentlichten Videobotschaft. Das „Selbstisolierungs- und Passierschein-System“ werde aufgehoben.

In Irland durften früher als eigentlich geplant alle Geschäfte wieder öffnen, Einkaufszentren sollen in der kommenden Woche folgen. Außerdem sind private Besuche zu Hause nun wieder erlaubt. Statt in einem Umkreis von fünf Kilometern dürfen sich die Iren nun bis zu 20 Kilometer von ihrem Zuhause entfernen. „Das ist ein großartiger Tag für unser Land“, sagte Gesundheitsminister Simon Harris dem Sender RTE. „Es ist ein Tag der Hoffnung.“ Bis Juli oder August sollen in dem EU-Land fast alle Beschränkungen aufgehoben werden.

Auch außerhalb von Europa lockerten verschiedene Länder die Ausgangsbeschränkungen. So durften in Indien in der Hauptstadt Neu Delhi und mehreren anderen Städten erstmals seit Ende März wieder Einkaufszentren, Restaurants, Tempel und Moscheen öffnen. In der Millionenstadt Mumbai bleiben viele Auflagen hingegen bestehen. Die indische Regierung hatte Ende März eine Ausgangssperre für das Land mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern verhängt. In den vergangenen Wochen traten bereits einige Lockerungen in Kraft. Allerdings meldete die Regierung am Montag die bisher höchste Zahl an Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Fast 10.000 neue Fälle wurden demnach registriert.

Auch im Nachbarland Pakistan stieg die Zahl der Infektionen in den vergangenen Wochen stark an; Krankenhäuser warnten am Montag vor einem akuten Bettenmangel. Ärzte in Kliniken der Millionenstadt Lahore in der Provinz Punjab sagten, ihnen gingen die Betten, Beatmungsgeräte und andere wichtige Geräte aus. In der Hafenstadt Karachi wurden Covid-19-Kranke sogar wegen Überfüllung von Kliniken abgewiesen.