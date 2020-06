Haft für 16-jährigen Afghanen nach Messerstichen

Übel mitgespielt wurde einem Jogger, der im März in Wien-Favoriten zwei Mädchen zu Hilfe geeilt ist, die von einem Afghanen mit einem Messer bedroht wurden. Der Bewaffnete stach im Gerangel zu und verletzte den Läufer schwer in Brust, Rücken und Beinen. Am Montag musste sich der 16-Jährige vor Gericht verantworten und wurde zu zwei Jahren teilbedingter Haft verurteilt.