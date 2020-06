Tankstellen-Mitarbeiter ergaunerte 90.000 Euro aus Kassa

Rund 22.000 betrügerische Stornos an 83 Arbeitstagen soll ein Tankstellen-Mitarbeiter in Wien-Floridsdorf getätigt haben. Laut Polizei entstand dabei ein Schaden in Höhe von rund 90.000 Euro. Mit dem ergaunerten Geld wollte sich der 48-Jährige „ein schönes Leben für die Familie“ leisten, wie der bei den Einvernahmen angab. Ein verdächtige Kollegin leugnete bisher eine Komplizenschaft.