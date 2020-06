Forschungsrat sieht Österreich als „Umsetzungszwerg“

Von den Regierungen der vergangene Jahre seien im Forschungsbereich alle Notwendigkeiten erkannt und auch angekündigt worden. Doch weil „wir Ankündigungsriesen, aber Umsetzungszwerge sind“, sei Österreich statt wie in der Forschungsstrategie geplant zu den Innovationsführern aufzusteigen „im Mittelfeld stecken geblieben“, erklärte der Vorsitzende des Forschungsrats, Hannes Androsch, am Montag.

Zu den Stärken des heimischen FTI-Systems zählt das Beratungsgremium der Regierung die gute Performance in der Unternehmensforschung, die internationale Vernetzung, die hohe Standortattraktivität und das „sehr hohe Niveau der Forschungsfinanzierung“. So sei Österreichs Forschungsquote - also die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) gemessen am BIP - die zweithöchste in der EU und unter den Top-Ten der Welt. „Doch der Input korreliert nicht mit dem entsprechenden Output“, so Androsch.