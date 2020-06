Tanner: Teile von Heeresgeschichtlichem Museum neu gestalten

Nach dem Bericht der Expertenkommission rund um Museumsbund-Präsident Wolfgang Muchitsch zum HGM-Saal „Republik und Diktatur“ will Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) nun Teile des Museums neu gestalten, wie es am Montag hieß. Auch soll nun der zweite Teil der Untersuchung, der das Heeresgeschichtliche Museum mit allen Zeitepochen evaluiert, in Auftrag gegeben werden.