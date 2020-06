SPÖ setzt bei Wien-Wahl auf etablierte Kräfte

Keine Überraschungen, keine Quereinsteiger: Die SPÖ setzt bei ihren Kandidatinnen und Kandidaten für die Wien-Wahl am 11. Oktober wie schon vor fünf Jahren auf etablierte Kräfte. So findet sich nach Parteichef und Bürgermeister Michael Ludwig die gesamte rote Regierungsmannschaft auf den vordersten Plätzen der Landesliste. Im Wahlkampf selbst wird Corona-bedingt auf Groß-Events verzichtet.

Landesparteisekretärin Novak betonte, dass auch einige neue Namen an wählbarer Stelle zu finden seien - darunter auch die derzeitige stellvertretende Bezirksvorsteherin der Innenstadt, Mireille Ngosso. Die aus der Demokratischen Republik Kongo stammende Ärztin war Mitorganisatorin der jüngsten Anti-Rassismus-Demo in Wien und wollte eigentlich in der City als Spitzenkandidatin ins Rennen gehen, wurde von der eigenen Basis allerdings verhindert. Nun kandidiert sie auf der Landesliste an 27. Stelle.