Thiem erlitt bei „Pro Series“ erste Niederlage

Dominic Thiem hat am Montag in der Südstadt im siebenten Match bei der „Generali Austrian Pro Series“ seine erste Niederlage erlitten. Der Weltranglisten-Dritte musste sich in der dritten Gruppenphase nach hartem Kampf einem stark aufspielenden Sebastian Ofner mit 6:7(4),7:6(2),4:6 beugen. Beide Spieler sind aber für die Finalphase der besten acht ohnehin schon qualifiziert.