USA: Bald Abrüstungsgespräche mit Moskau - womöglich in Wien

Die Agentur berief sich auf einen hochrangigen Beamten des US-Außenministeriums. Von russischer Seite gab es keine Bestätigung. Billingslea selbst nannte keinen Ort. Er schrieb am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter: China sei auch eingeladen worden. „Wird China guten Willen zeigen und so auch verhandeln?“, fragte Billingslea in seinem Tweet.

Der New-Start-Vertrag zur Begrenzung strategischer Atomwaffen läuft am 5. Februar 2021 aus. Russlands Vize-Außenminister Rjabkow sagte Ende Mai, dass es nach den Wahlen in den USA im November zu spät sei, über eine Verlängerung zu verhandeln. In einem Interview mit einem russischen Fernsehsender meinte Rjabkov, dass die Trump-Regierung von China besessen sei. Laut dem hochrangigen russischen Diplomaten stünde hinter dem Wunsch zur Einbeziehung Chinas in den neuen Start-Vertrag eher die US-Politik gegenüber China als Sicherheitsüberlegungen.