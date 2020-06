Schülerwettbewerb der WK Tirol: Blick.Fänger gewinnen Preis

Von den 26 so genannten „Junior Companies“ nahmen fünf die Gelegenheit wahr, einer Fachjury ihre Geschäftsideen, ihre Geschäftsberichte und ihre „Pitch-Videos“ vorzustellen. Außerdem stellten sie sich kritischen Fragen. Am meisten überzeugte schließlich das Unternehmen „Blick.Fänger“, das von einem Schülerteam der HTL Bau und Design in Innsbruck gegründet wurde. Diese „Junior Company“ gestaltete in aufwändiger Handarbeit Magnete aus Holz und Keramik, besetzt mit Tiroler Motiven. Den zweiten Platz ergatterte „bagit“ von der Ferrarischule Innsbruck. Und den dritten Rang sicherte sich die BHAK Reutte mit der Juniorfirma „Betonics“. (TT)