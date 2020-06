Trump will bald wieder große Wahlkampfveranstaltungen

US-Präsident Donald Trump will innerhalb der nächsten zwei Wochen wieder bei großen Wahlkampfveranstaltungen auftreten. Dies teilte Trumps Kampagnenteam am Montag mit, ohne Details zu nennen. Seit März hatte Trump wegen des Coronavirus auf Großauftritte vor seiner Anhängerschaft verzichtet, die ein Markenzeichen seiner Wahlkämpfe wie auch seiner Präsidentschaft sind.

Trump sei ebenso wie die Bürger bereit, „wieder in Aktion zu treten“, erklärte Trumps Wahlkampfmanager Brad Parscale in einem Statement für das Magazin „Politico“. Die Wahlveranstaltungen würden „enorm“ sein, kündigte er an.